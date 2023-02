Le président algérien défie Pedro Sánchez.

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a profité d’une des rares rencontres avec la presse du pays – complètement bâillonnée par le “système”, comme on y appelle l’appareil d’Etat – pour accuser à nouveau Pedro Sánchez et son soutien au Maroc contre les aspirations à l’autodétermination du peuple sahraoui. Tebboune a qualifié de “faux pas” le tour de Sánchez, qui a entériné il y a près d’un an le projet de Rabat d’accorder l’autonomie au Sahara Occidental au sein du Maroc, contre ce que prévoient le droit international et les résolutions de l’ONU : la célébration d’un référendum d’autodétermination de l’ancien colonie espagnole. Tebboune est allé plus loin et a qualifié le virage historique de Sánchez d’”acte hostile”, non pas envers les Sahraouis, mais envers l’Algérie elle-même, et a rappelé que les relations de son pays avec l’Espagne restaient “gelées”.

Le virage de Sánchez sur le Sahara occidental (dans une lettre à Mohamed VI, le président espagnol a déclaré que le plan marocain était “le plus sérieux, réaliste et crédible” pour résoudre le conflit hérité de la fin de Franco) a provoqué un séisme diplomatique, avec l’appel pour des consultations par l’ambassadeur d’Algérie à Madrid et la suspension du traité d’amitié et de bon voisinage que les deux pays avaient signé quelques mois auparavant. La banque d’Algérie, dans le même temps, a arrêté tous les paiements avec origine ou destination en Espagne, ce qui a créé des problèmes à de nombreuses entreprises. Alger n’a pas coupé le gaz, mais on se demande ce qu’il adviendra des nouveaux contrats en cours de négociation, alors que toute l’Europe cherche des sources alternatives d’approvisionnement de la Russie.

Pas de problème avec le roi

Interrogé sur les relations avec l’Espagne, Tebboune a été catégorique : “Tout reste pareil, l’accord est gelé, mais pas rompu”. Et il a assuré : “Personnellement, je suis profondément attristé par l’état des relations avec l’Espagne”, notamment parce que, a déclaré le président, “ce n’est pas l’Algérie qui a déclenché cette crise”.

Pour Tebboune, “tout cela n’a rien à voir avec le peuple espagnol, avec qui nous avons de très bonnes relations”. Alger n’a d’ailleurs aucun problème avec le roi d’Espagne, “et il le sait”. Alger, donc, se fige mais ne casse pas, et attend de voir ce qui se passera dans les eaux troubles de la politique espagnole. S’il y a un changement de couleur du gouvernement, peut-être que les choses vont se réchauffer avec le Maroc – qui fait la police de la frontière espagnole, si nécessaire au prix d’épisodes comme la tragédie de Melilla – et que l’Espagne retrouvera sa position historique.

La semaine dernière, le ministère espagnol de l’Industrie et du Commerce a invité les entreprises espagnoles opérant en Algérie, et qui ont subi le gel des relations, à quitter le pays. Madrid a eu le soutien de Bruxelles, qui juge les sanctions d’Alger injustifiées. L’Algérie a réduit d’un tiers ses importations en provenance d’Espagne (de 2 906 millions d’euros en 2019 à 1 010 millions l’an dernier), mais, en sens inverse, les exportations ont augmenté de près de 85 % (de 3 851 à 7 105 millions).

Les autorités algériennes ont accusé l’Union européenne de “confondre les dimensions politique et commerciale” de l’affaire et tout va se compliquer lorsque l’Espagne assumera, en juin, la présidence tournante de l’UE, qu’elle doit assurer, comme elle l’a dit. il y a quelques mois à Barcelone le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, pour convoquer un sommet avec les pays de la rive sud de la Méditerranée.

