Le Premier ministre tient une réunion  du comité à la mise en valeur du patrimoine foncier

Le Premier ministre se réunit avec les membres du comité technique d’appui à la mise en valeur optimale du patrimoine foncier national

Mohamed Ould Bilal Messaoud, le Premier Ministre s’est réuni, mardi, avec les membres du comité technique d’appui à la mise en valeur optimale du patrimoine foncier national en vue d’accélérer la mise en œuvre de l’engagement de Son excellence le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en matière de développement agricole, et sa ferme volonté d’assurer la souveraineté alimentaire pour les Mauritaniens.





Le Premier ministre, après avoir entendu les exposés du président et des membres du comité relatifs à l’avancement de leurs travaux, leur a assuré l’accompagnement de l’administration et leur a demandé d’aller plus vite dans le but de faire profiter notre pays des investissements directs privés dans les domaines agricole et pastoral.



Formé de 12 membres entre experts et chercheurs, le comité technique a été constitué pour faciliter les ententes foncières dans le cadre d’un processus concerté entre les populations et l’administration en vue d’exploiter au maximum le patrimoine foncier national.



La réunion s’est déroulée en présence du ministre des Affaires Économiques et de la Promotion des Secteurs Productifs.