Le Premier ministre supervise la clôture des travaux des états généraux du secteur des BTP

Nouakchott, 22/09/2021 – Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal a supervisé mercredi soir, au Palais des Congrès de Nouakchott, la clôture des états généraux du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP). Ces états généraux ont duré trois jours, au cours desquels des participants: administrateurs, acteurs du secteur et invités de plusieurs pays voisins ont échangé sur la réalité du secteur du bâtiment et des travaux publics et ont formulé un ensemble de recommandations en faveur de la renaissance du secteur.

Le Premier ministre a précisé que ces états généraux constitueront sans aucun doute un tournant décisif s’agissant de la gestion par l’Etat du secteur des BTP. Il a souligné que les efforts des participants ne seront pas vains et que le gouvernement veillera à prendre en considération les résultats de leurs travaux afin de relever la performance du secteur et de l’exploiter au mieux pour soutenir l’économie nationale.

Voici le texte intégral de cette allocution :

Excellences Messieurs et Mesdames les ministres ;

Messieurs et Mesdames les représentants de nos partenaires au développement ;

Entrepreneurs et acteurs du domaine des BTP ;

Honorable assistance ;

Nous clôturons aujourd’hui les états généraux des BTP, les premiers du genre dans notre pays, et dont nous attendons, comme l’a dit le Président de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani dans son discours d’ouverture, qu’ils soient une occasion pour diagnostiquer la réalité de ce secteur et rechercher les voies et moyens d’en favoriser le décollage et la renaissance dans les domaines de l’expertise et de la compétence dans la réalisation des études, de suivi des travaux et pour la création d’opportunités d’emplois, d’attrait des investissements, de lutte contre la pauvreté et la précarité, de renforcement des infrastructures de base, d’amélioration des services et de leur rapprochement des citoyens pour l’amélioration des conditions de vie de ces derniers.

Mesdames, Messieurs ;

Je ne peux manquer, dans ce contexte, de vous remercier, tous, administrateurs, responsables, ingénieurs, experts, partenaires au développement et acteurs du secteur, pour votre participation efficace à ces états généraux qui représenteront, sans doute, un tournant décisif dans la gestion par l’Etat du secteur du bâtiment et des travaux publics.

C’est le lieu de souligner à votre intention, que les efforts des participants à ces états généraux ne seront pas vains et que le gouvernement veillera à prendre en considération les résultats de vos travaux afin de relever la performance du secteur et de l’exploiter au mieux pour soutenir l’économie nationale.

Mesdames, Messieurs ;

Permettez- moi à la fin de cette rencontre de déclarer, au nom du Président de la République, la clôture des travaux de ces états généraux sur le bâtiment et les travaux publics, espérant à nos hôtes des pays frères et amis un bon voyage – retour chez eux.

Je vous remercie.

La cérémonie de clôture a été marquée par la lecture du communiqué final par le ministre de l’Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou Mhaimid, qui a porté les recommandations formulées par les participants à ces états généraux.

La cérémonie de clôture s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, d’autorités administratives et d’un certain nombre d’acteurs du secteur des BTP.