Le Premier ministre s’enquiert des opérations d’évacuation des eaux de pluie à El-Mina et Dar-Naaim.

.Le Premier Ministre, M. Mohamed Ould Bilal Massoud, a effectué, mardi après-midi, une visite sur les sites inondés des moughataas d’El-Mina et de Dar-Naaim dans la wilaya de Nouakchott pour s’enquérir du déroulement des opérations d’évacuation des eaux de pluies.

Au cours des différentes étapes de la visite, le Premier ministre a été accueilli par les ministres de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, de l’Hydraulique et de l’Assainissement Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, M. Sidi Ahmed Ould Mohmed .

Étaient également présents à l’accueil, les walis des zones visitées, la présidente de la Région de Nouakchott, les autorités administratives et communales, le délégué général de la sécurité civile et de la gestion des crises, et le directeur général de l’Office National de l’Assainissement.

Au niveau des différents sites, le Premier ministre suivi des explications de la part des responsables sur le déroulement des opérations d’évacuation des eaux de pluies et les moyens mis en œuvre à cet effet, et a donné des instructions pour accélérer les opérations dans toutes les zones touchées, en particulier les zones peuplées.

Le Premier ministre qui a été informé que les équipes en charge des opérations poursuivent leurs interventions de jour comme de nuit afin de secourir les citoyens, a indiqué à l’AMI que tous les moyens nécessaires à l’évacuation complète des eaux stagnantes seront déployés pour un retour rapide à une situation de normalité, assurant que fort heureusement la situation est actuellement sous contrôle, en dépit des difficultés que connaissent certains quartiers.

Il a souligné que les équipes en charge de l’opération continuent nuit et jour afin de secourir les citoyens, notant qu’après cette visite, tous les moyens nécessaires seront prévus pour la réussite de l’opération, tout en s’employant à organiser les équipes de travail jusqu’au but de l’opération est réalisée, qui est d’alléger la souffrance des citoyens.

M. Mohamed Ould Bilal Massoud a souligné que Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, se tient aux côtés des citoyens, où qu’ils se trouvent, et qu’il a donné des instructions fermes et claires pour mettre le citoyen au cœur de l’action publique, et faire de ses préoccupations une priorité absolue , et répondre à ses attentes en honorant ses requêtes et en lui assurant la quiétude et la sérénité. C’est à cet effet qu’il a recommandé au gouvernement de s’investir même si la plupart de ses membres est en vacances.

Il a assuré que, d’ici quelques jours, la situation reviendra à ce qu’elle était avant les pluies et restera sous suivi jusqu’à ce qu’elle s’améliore.

Au terme de la visite, le Premier Ministre, a tenu une réunion au siège de l’Office National de l’Assainissement ; réunion au cours de laquelle il a appelé les responsables des opérations d’intervention à accélérer le rythme et à redoubler d’efforts avec l’élaboration d’un plan d’action qui permet de fixer des priorités et de mieux organiser le travail.

Il a également souligné la nécessité d’assurer une meilleure répartition des tâches afin de coordonner les efforts de tous les acteurs de la chaine d’intervention, plus précisément au niveau de l’office national de l’assainissement, la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion de crise, les communes et les autorités administratives locales, sous la supervision directe des walis.

le Premier Ministre était accompagné lors de la visite de la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mme Zeinebou Mint Ahmednah, du directeur adjoint de Cabinet du Premier ministre, M. Fouad Moctar Nech, et de plusieurs conseillers au Premier ministère.