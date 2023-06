Le Premier ministre regagne Nouakchott en provenance de Dakar

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, a regagné, mardi soir, à Nouakchott, en provenance de la capitale sénégalaise, après avoir participé à la conférence mondiale de l’Organisation internationale pour l’initiative de la Transparence dans les industries extractives.

Le Premier ministre a été accueilli l’aéroport international de Nouakchott, ”Oumtounsy”, par le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, un certain nombre de membres du gouvernement, le directeur adjoint du cabinet du Premier ministre, le wali de Nouakchott- Ouest et la vice- présidente de la région de Nouakchott.

Son Excellence le Premier ministre était accompagné dans ce voyage par une importante délégation comprenant :

– M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie ;

– Mme Aicha Vall Vergès, directrice de cabinet du Premier ministre.