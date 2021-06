Le Premier ministre reçoit une délégation de la Banque Africaine de Développement (BAD)

Le Premier ministre reçoit le directeur du Bureau régional du développement et des services pour l’Afrique du Nord à la Banque africaine de développement

M. Mohamed Ould Bilal, Premier Ministre, a reçu lundi dans son bureau à la Primature à Nouakchott, une délégation de la Banque Africaine de Développement (BAD) conduite par M. Mohamed El Azizy, directeur du Bureau régional de développement et de services pour l’Afrique du Nord.

La réunion a été l’occasion d’aborder les relations de coopération entre notre pays et la Banque et les moyens de les renforcer et de les développer.

A l’issue de la réunion, le responsable de la Banque africaine a fait une déclaration à l’agence mauritanienne d’information, dans laquelle il a précisé que sa rencontre avec le Premier ministre était l’occasion de discuter des projets stratégiques, à la fois actuels et futurs. Il a souligné qu’il existe un projet stratégique pour l’intégration du continent africain, qui est le projet du pont de Rosso, qui représente un corridor reliant Nouadhibou et Dakar. Il a ajouté qu’au cours de la réunion, les résultats de la mission de la Banque africaine de développement avec l’équipe multidisciplinaire de la même banque ont également été examinés

L’entrevue s’est déroulée en présence de :

M. Ousmane Mamoudou Kane, ministre des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs ;

Mme Aicha Vall Vergès, directrice de cabinet du Premier ministre ;

M. Mohamed Lemine Ould Hamadi, conseiller du Premier ministre.

Nouakchott, 28/06/2021