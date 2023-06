Le Premier ministre reçoit les participants au forum des Ulémas du Sahel et du Soudan.

M. Mohamed Ould Bilal Messoud, a reçu, mercredi soir, en audience dans son bureau à Nouakchott, des délégations d’Ulémas soudanais et sahéliens participant à la réunion consultative d’Ulémas sahéliens et soudanais. organisée à Nouakchott les 19 et 20 juin 2023, visant à faire prévaloir la paix dans la République sœur du Soudan.

Cette entrevue a permis d’aborder diverses questions liées à la recherche d’une solution pacifique et urgente à la crise dans ce pays frère, ainsi qu’à prendre des mesures urgentes pour aider les réfugiés et les personnes déplacées en raison d’actes de violence mutuelle, et a appelé les parties en conflit à donner la priorité à l’intérêt général et préserver le Soudan en tant qu’État unifié.

La rencontre s’est déroulée en présence de la directrice de Cabinet du Premier ministre, Mme Aicha Vall Vergès, du conseiller du Premier ministre chargé des Affaires islamiques, M. Abdallahi Ould Tolba, dit Dedda, et le secrétaire général de la Conférence africaine pour la promotion de la paix, M. Cheikh Mahfoudh Ould Abdallahi Ben Boyé.

