Le Premier ministre reçoit le directeur général de “l’ASECNA “

Nouakchott

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, a reçu, mercredi, en audience dans son bureau à la Primature à Nouakchott, le directeur général de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), M. Mohamed Moussa.

L’entrevue a été le lieu de discuter de divers domaines de coopération entre notre pays et l’Agence et d’examiner un certain nombre de projets que l’ASECNA entend mettre en œuvre dans le domaine de l’aviation civile.

L’audience s’est déroulée en présence du ministre de l’Équipement et des Transports, Porte-Parole du Gouvernement, M. Nani Ould Chrouqha, de la directrice de cabinet du Premier ministre, Mme Aicha Vall Verges, et du conseiller du Premier ministre en charge des Transports, M. Mohamed Mahmoud Sidi.

