Le Premier ministre reçoit le bureau exécutif de l’Union nationale du patronat mauritanien et des fédérations spécialisées

Le Premier ministre reçoit le bureau exécutif de l’Union nationale du patronat mauritanien et des fédérations spécialisées

Le Premier ministre reçoit le bureau exécutif de l’Union nationale du patronat mauritanien et des fédérations spécialisées.

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, a tenu jeudi, dans sa résidence à Rosso, une réunion avec le bureau exécutif de l’Union Nationale du Patronat Mauritanien (UNPM) et des fédérations spécialisées (agriculture, et élevage). La réunion, qui a discuté des problèmes posés à ces secteurs, a passé en revue l’état d’avancement du plan d’investissement annoncé par l’UNPM en matière d’autosuffisance en riz et légumes.

La rencontre s’est déroulée en présence des ministres des Affaires économiques et du développement des Secteurs productif, des Finances, de l’Agriculture, du président de l’Union nationale du patronat mauritanien et du directeur adjoint de cabinet du Premier ministre, M. Fouad Ould Mokhtar Nech et de M. Mohamed Lemine Ould Hamadi, conseiller du Premier ministre.