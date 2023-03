Le Premier ministre reçoit la vice-ministre allemande des Affaires étrangères.

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, a reçu en audience, ce lundi, dans son bureau au Premier ministère à Nouakchott, SE Mme Katja Keul, vice-ministre des Affaires étrangères de la République Fédérale d’Allemagne, actuellement en visite en Mauritanie.

Cette rencontre a été l’occasion pour le Premier ministre et la ministre allemande d’aborder les relations de coopération fructueuses existantes entre les deux pays amis et de prospecter les voies pour assurer le renforcement et le développement de ces relations. Elle a permis également d’évoquer plusieurs questions d’intérêt commun.

Dans une déclaration qu’elle a faite à l’AMI à l’issue de l’audience, la vice-ministre allemande des Affaires étrangères s’est dite satisfaite de sa présence en Mauritanie, précisant que la rencontre a porté sur divers domaines de coopération entre la Mauritanie et l’Allemagne, notamment les domaines sécuritaire et culturel.

Elle a déclaré : « Vous savez que nous vivons une situation difficile en Europe à cause de la guerre en Ukraine, et nous avons des défis à relever, mais nous sommes heureux d’avoir la Mauritanie à nos côtés pour défendre ces valeurs ».

Elle a noté qu’il existe d’autres questions générales qui doivent être approfondies dans la communication entre les deux parties et dans le cadre des Nations Unies.

La vice-ministre a souligné que la Mauritanie a besoin de beaucoup de soutien, que ce soit dans la sous-région ou au niveau international, et “nous cherchons à atteindre les mêmes objectifs et avons les mêmes valeurs”, a-t-elle déclaré.

La rencontre s’est déroulée en présence de la directrice de Cabinet du Premier ministre, Mme Aicha Vall Vergès, de la conseillère du Premier ministre chargée des affaires politiques, Mme Hindou Mint Aïnina, et de l’ambassadeur d’Allemagne accrédité en Mauritanie, SE Mme Isabel Hénin.