Le Premier ministre reçoit la secrétaire générale de l’Organisation internationale pour la protection civile

Son Excellence le Premier Ministre, M. Mohamed Ould Bilal Massoud, a reçu ce lundi, en son bureau à Nouakchott, la Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale de la Protection Civile, Mme Mariatou YAP, qui visite actuellement notre pays.

La rencontre a abordé les relations de coopération entre la Mauritanie et l’organisation et les moyens de les renforcer et de les développer davantage.

A l’issue de l’entretien, la Secrétaire générale a déclaré, dans une déclaration à l’Agence mauritanienne d’Information, qu’elle a eu l’honneur de rencontrer M. le Premier ministre, et qu’au cours de l’entretien, elle a exprimé ses remerciements au gouvernement de la République islamique de Mauritanie pour le soutien qui lui a été apportée afin pour être élue à ce poste, notant le rôle de notre pays dans le soutien à l’Organisation mondiale de la protection civile depuis son adhésion il y a plus de cinquante ans.

Elle a ajouté que la réunion a porté sur la coopération entre la Mauritanie et l’O.I.P.C, affirmant la volonté de son organisation de la renforcer en suivant l’action de notre pays dans le domaine de la protection civile.

La rencontre s’est déroulée en présence du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, de la Directrice de Cabinet du Premier Ministre, Mme Aicha Vall Vergès, du Conseiller du Premier Ministre en charge de la Décentralisation et de l’aménagement du Territoire, M. Mohamed El Moctar Belatty, et le Délégué Général à la Sécurité Civile et à la Gestion des Crises, le Général de brigade Khatar Ould Mohamed M’bareck.