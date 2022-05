Le Premier ministre reçoit la délégation du Secrétariat général du Conseil de l’unité économique arabe

Le Premier ministre, Mohamed Ould Bilal a reçu jeudi une délégation du secrétariat général du Conseil des unités économiques arabes de la Ligue des Etats arabes en visite.

La réunion a discuté de divers domaines de coopération entre notre pays et cette institution économique arabe, ainsi que des opportunités d’investissement économique prometteuses dans notre pays.

A l’issue de la rencontre, S.E. l’ambassadeur Mohammad Ahmed Neyah, secrétaire général du Conseil arabe pour l’unification économique, a déclaré dans une déclaration à l’agence de presse mauritanienne que la rencontre est l’occasion d’échanges et de consultations entre les deux parties sur la coopération en champs variés. La Fédération Arabe et la Société Mixte Arabe, et le Secrétariat Général du Comité de l’Unité Economique Arabe avec la Mauritanie-.

Il a ajouté que le Premier ministre les a informés des opportunités qui s’offrent au secteur privé arabe en République islamique de Mauritanie dans le cadre du partenariat entre les secteurs privé et public. Il les a également informés des directives du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, relatives à la promotion des investissements du secteur privé arabe dans tous les secteurs de l’économie mauritanienne.

Il a noté que la 113e réunion du Conseil de l’unité économique arabe tenue à Nouakchott il y a deux jours comprenait la mise en place d’un mécanisme d’investissement et de commerce pour les pays arabes afin de promouvoir les opportunités d’investissement en Mauritanie.

Il a souligné que le Conseil accordera une attention particulière aux recommandations formulées lors de cette session jusqu’à ce que les résultats escomptés soient atteints, y compris ceux conformes aux intérêts communs et aux intérêts de toutes les parties.

La rencontre s’est tenue en présence de Son Excellence Sidi Mohamed Ould Abdallah, de Mme Aïcha Vall Verges, Chef de Cabinet du Premier Ministre, de l’Ambassadeur de Mauritanie en République Arabe d’Egypte et de son Représentant Permanent auprès de la Ligue des Etats Arabes. , M. Mohamed, M. Ould Cheikh Ahmed.

Il a fait part de la satisfaction et de la volonté de ses compagnons, représentants des sociétés arabes mixtes, représentants des confédérations professionnelles arabes et représentants des pays membres du Conseil de coopérer, discuter, négocier et mettre en place des projets fructueux. Il existe un intérêt commun entre ces secteurs et la Fédération arabe et la Mauritanie.