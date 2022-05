Le Premier ministre reçoit en audience le ministre sénégalais de l’Élevage

Le Premier ministre, Monsieur Mohamed Bilal Messaoud, a reçu en audience, jeudi à Nouakchott, le ministre sénégalais de l’Élevage et des Productions animales, M.Aly Saleh Diop, actuellement en visite en Mauritanie.

Les entretiens ont porté sur les relations de coopération qui existent entre la Mauritanie et le Sénégal, et les voies et moyens de les renforcer davantage.

A sa sortie d’audience, le ministre sénégalais a déclaré à l’AMI qu’il est très honoré d’être reçu par le Premier ministre et souligné : les relations entre la Mauritanie et le Sénégal sont si excellentes et il me plaît à chaque fois de venir en terre mauritanienne pour renouveler l’affection que le président Monsieur Macky Sall a à son frère et ami Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Il a ajouté qu’il se trouve ici en Mauritanie dans le cadre de la préparation de la fête de Tabaski, et noté qu’au-delà de son caractère spirituel, la tabaski est un évènement économique et que le Sénégal à l’habitude de solliciter son voisin pour lui permettre de couvrir ses besoins en moutons.

Au sujet des préparatifs de l’évènement, le ministre a déclaré que le Président sénégalais a adressé une lettre circulaire à l’ensemble des ministères impliqués dans la préparation de la tabaski pour leur dire de suspendre les taxes qui étaient assagîtes au commerce de bétail entre nos deux pays sur une période allant de 60 jours avant la fête et 45 jours après la fête, et d’assouplir les conditions du transport du bétail depuis le territoire mauritanien jusqu’à n’importe quel point au Sénégal.

L’audience s’est déroulée en présence du ministre de l’Elevage, M. Mohamed Ould Soueîdatt, de la directrice de cabinet du Premier ministre, Mme Aîcha Vall Vergess, et de MM. Mohamed Yahya Ould Ahmedou, chargé de mission au cabinet du Premier ministre et Moustapha N’Dour, ambassadeur du Sénégal en Mauritanie.