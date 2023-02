Le Premier ministre préside une réunion interministérielle chargée du développement du secteur des hydrocarbures liquides.

M. Mohamed Bilal Messoud a présidé, jeudi après-midi, une réunion interministérielle chargée de la mise en place de mécanismes d’organisation et de développement du secteur des hydrocarbures liquides.

Les participants à cette réunion interministérielle ont pu entendre une présentation du projet de loi sur les hydrocarbures liquides et discuté, par la suite, tous les aspects et mesures techniques et juridiques nécessaires pour l’amélioration du cadre juridique organisant le secteur des hydrocarbures liquides dans le pays.

A la fin de la réunion, le Premier ministre a donné les instructions pour une révision du projet de loi en fonction des observations et recommandations des participants.