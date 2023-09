Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé du suivi de la numérisation des marchés publics

Le Premier ministre, Monsieur Mohamed Ould Bilal Messoud, a présidé, mardi, dans la salle de réunion de la Primature, une réunion du comité ministériel chargé du suivi de la numérisation des marchés publics.

Au cours de cette réunion, une présentation a été faite sur les procédures d’exécution de la digitalisation des marchés publics, l’ampleur des progrès réalisés à ce niveau, et leur compatibilité avec les textes d’application du Code des marchés publics.

Afin de favoriser plus de flexibilité et de transparence dans le domaine des marchés publics, le Comité ministériel a demandé au Comité technique de préparer une feuille de route pour la mise en œuvre de tous les niveaux de numérisation et de la présenter au Comité ministériel lors de sa prochaine réunion pour validation.

Enfin, le Premier ministre a donné ses instructions sur la nécessité de poursuivre la coordination entre les différents acteurs du domaine en vue d’améliorer la transparence et l’accès à l’information dans le domaine de la passation et de l’exécution des marchés publics. Il a notamment insisté sur l’intérêt qu’il y a à accélérer la mise en œuvre des projets de développement dans la transparence et le respect de la qualité et des délais de mise en œuvre.

AMI