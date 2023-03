Le Premier ministre préside une réunion du Comité Ministériel chargé de l’Élevage.

M. Mohamed Ould Bilal Messaoud, a présidé, lundi à la Primature, une réunion du Comité ministériel en charge des ressources animales, pour évoquer les aspects techniques et les mesures prises pour le suivi de la promotion de l’élevage, et le niveau d’avancement des engagements annoncés par les acteurs et investisseurs dans le domaine du de l’élevage. La tenue de ce comité fait suite à la réunion tenue à Néma avec les membres de la Fédération nationale de l’élevage en marge du Conseil des ministres réuni à Néma, début mars 2023.

Le Premier ministre a engagé les secteurs intervenants à redoubler d’efforts pour mettre en œuvre les demandes soumises par les acteurs du secteur afin de les traduire en actes concrets sur le terrain.