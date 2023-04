Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé de l’activation du port de Ndiago.

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messaoud, a présidé, lundi, à la Primature, une réunion du comité ministériel chargé de l’activation du port de Ndiago.

Au cours de la rencontre, deux exposés ont été présentés: le premier portait sur le plan d’activation du port, et le second sur le cadre de partenariat entre les secteurs public et privé dans le domaine du développement des infrastructures de ce pôle portuaire qui est l’une des infrastructures d’appui au développement, en vue de son activation conformément aux directives de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

Le Comité ministériel a recommandé d’accélérer l’examen et de fixer le cadre général de restructuration du pôle portuaire et de développement des équipements portuaires afin de les transformer en équipements et infrastructures capables de concurrence dans notre espace régional.

Le Premier ministre a recommandé aux secteurs impliqués dans ce domaine d’accroître la coordination et de redoubler d’efforts afin d’accélérer la mise en place de ce pôle portuaire.