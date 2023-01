Le Premier ministre préside une réunion du comité interministériel chargé du suivi de la problématique de la promotion immobilière.

M. Mohamed Ould Bilal Messaoud, a présidé, jeudi, à la Primature, une réunion du comité interministériel chargé du suivi de la problématique de la promotion immobilière.

La réunion a comporté la présentation et la discussion d’un rapport soumis par le département de l’Habitat sur la situation de la promotion immobilière et les plans soumis par le ministère afin de faire avancer le développement immobilier pour répondre à l’offre croissante de logements, en application du programme d’accès équitable au logement décent qui a été adopté par le gouvernement dans le cadre du programme élargi « TAAHOUDATY » de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani.

Le Comité interministériel a discuté des aspects techniques et des procédures nécessaires et a recommandé la nécessité d’intensifier les efforts de coordination afin de mettre en œuvre les différents programmes de logement mis en œuvre par les départements impliqués dans le domaine de l’habitat social.

En conclusion, le Premier Ministre a recommandé aux départements impliqués dans ce domaine de renforcer la coordination de leurs interventions pour une plus grande efficacité et la mise en œuvre de ces programmes à caractère social dans les meilleures conditions et au moindre coût.