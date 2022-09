Le Premier ministre préside une réunion du comité des ministres chargé de faire face aux dégâts de pluie.

Le Premier ministre Mohammad Bilal Mesaoud a présidé jeudi une réunion du comité ministériel chargé de faire face aux dégâts causés par les pluies.

Au cours de la session, des solutions sectorielles pour faire face aux dommages causés par les eaux pluviales et les inondations qui pourraient perturber la qualité et le mode de vie des citoyens, en particulier dans les zones urbaines et semi-urbaines à forte concentration de population, ont été présentées.

Après débat et délibération, le comité ministériel a recommandé d’accélérer l’approbation du schéma directeur d’intervention permanent, en le transformant en un mécanisme et un plan sectoriel de mise en œuvre pour éviter que le même scénario ne se reproduise dans notre ville et développer des infrastructures qui soutiennent le développement, conformément aux instructions de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République, en la matière.

Enfin, le Premier ministre a suggéré que les ministères impliqués dans ce domaine redoublent d’efforts pour améliorer leurs performances et renforcer la coordination des interventions en déterminant la nature et la qualité des activités nécessaires et en déterminant les coûts. Les plans sont lancés, sous réserve qu’ils soient soumis au comité ministériel pour approbation lors d’une prochaine session.