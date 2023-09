Le Premier ministre préside une réunion de coordinateurs de programmes de développement.

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud a tenu mardi, une réunion avec les coordinateurs de programmes de développement dont le financement vient de l’extérieur. Cette réunion s’inscrit dans le cadre du suivi effectif de la mise en œuvre des projets nationaux de développement, et sur instructions directes de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à suite à la réunion tenue mardi 5 septembre 2023 au Palais Présidentiel, consacrée au suivi et à l’évaluation des programmes de développement du pays. Cette réunion vise déterminer l’état d’avancement de la mise en œuvre de ces projets, la qualité et le niveau de mise en œuvre, ainsi que leur impact sur le développement économique et social du pays.

Au début de la réunion, le Premier ministre a appelé les coordinateurs à présenter l’état des programmes qu’ils supervisent et à exposer les obstacles auxquels ils font face et les problèmes dont ils souffrent dans leur gestion quotidienne. Après avoir écouté les responsables des programmes, le Premier ministre a engagé les départements concernés à prendre en charge tous ces problèmes afin de leur trouver des solutions.

Il a souligné que l’état de mise en œuvre de certains de ces projets souffre de certains déséquilibres et que le moment est venu de les surmonter, compte tenu des facilités administratives et de procédure dont bénéficient ces projets, ainsi que des moyens disponibles pour leur mise en œuvre.

Le Premier ministre a également évoqué la nécessité d’accélérer le rythme de mise en œuvre des projets et programmes en raison de leur importance et de leur impact direct sur la vie de la population, en exécution des engagements du Président de la République.

A l’issue de la réunion, le Premier ministre a donné des instructions aux ministères concernés pour suivre, contrôler et évaluer les projets mis en œuvre dans les différents secteurs, les accompagner et faciliter leur mise en œuvre.

Il a appelé les coordinateurs de ces projets à travailler sérieusement à la mise en œuvre des projets qui leur sont assignés, de manière à garantir l’atteinte des objectifs souhaités et à obtenir des résultats à la hauteur des attentes et en adéquation avec les ressources mobilisées pour leur réalisation.

Le gouvernement, dit-il, adoptera un mécanisme de suivi précis et rapproché des différents programmes qui prendra comme base d’évaluation des indicateurs de suivi des bonnes performances.

La réunion s’est déroulée en présence du ministre des Affaires Économiques et du Développement durable par intérim, ministre des Pêches et de l’Économie maritime, M. Mokhtar Alhousseyni Lam, de la directrice de Cabinet du Premier ministre, Mme Aicha Vall Vergès, du secrétaire général adjoint du gouvernement, M. Mohamed Ishaq Saad Sid Elemine, d’un chargé de mission, et de conseillers au cabinet du Premier ministre.

AMI