Le Premier ministre préside une réunion avec les nouveaux ministres.

Aujourd’hui, mercredi, le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Massoud, a tenu une réunion avec les nouveaux ministres qui ont été nommés hier, 06 septembre 2022.

Au début de la rencontre, le Premier ministre a félicité les ministres pour la confiance qu’ils avaient reçue de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, leur souhaitant plein succès dans les tâches qui leur ont été confiées, et il a appelé à incarner les hautes orientations du nouveau gouvernement en œuvrant à faire de l’administration un outil efficace de développement Une administration qui se veut au service du citoyen et qui incarne les valeurs de justice et d’équité.

Dans ce contexte, Son Excellence le Premier Ministre a appelé les ministres à plus de:

• Rigueur à incarner les règles de transparence, de justice et d’équité et les principes de bonne gouvernance dans la gestion des deniers publics et la gestion des affaires publiques ;

• – Consécration des valeurs du travail et respect du mérite, du droit et de la responsabilité dans l’exercice du service public,

Sérieux, persévérance et redoublement d’efforts pour accélérer la mise en œuvre du programme de Son Excellence le Président de la République, et des différents plans gouvernementaux élaborés à cet effet ;

• Développer les méthodes de travail en adoptant les derniers outils de modernisation de la gestion administrative avec ce qu’offrent les nouvelles technologies numériques, ce qui permettra plus d’efficacité et d’efficience afin d’atteindre les objectifs souhaités ;

• Travailler dans l’esprit d’une équipe solidaire afin de surmonter tous les obstacles qui empêchent la mise en œuvre des réformes structurelles et organisationnelles nécessaires à l’amélioration des performances de l’administration.

Pour atteindre ces objectifs, le Premier ministre a fourni aux ministres toutes les informations relatives aux modalités et aux contrôles du travail gouvernemental et les a appelés à s’y conformer strictement sur la base des références fondamentales sur lesquelles s’appuie le travail gouvernemental, conformément aux programme électoral du Président de la République, qui s’est concrétisé dans la déclaration de politique générale du gouvernement et dans les stratégies et plans d’action sectoriels, et à travers les lettres de mission ministérielles.