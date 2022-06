Le Premier Ministre préside le Comité Ministériel qui veille à la mise en œuvre du programme prioritaire élargi du Président de la République

M. Mohamed Ould Bilal Massoud, a présidé ce lundi dans la chambre du Premier ministre la dixième réunion ordinaire du Comité ministériel chargé du suivi de la mise en œuvre des plans prioritaires élargis de Son Excellence le président de la République, Mohamed Ould Cheikh. El Ghazouani.

Cette réunion a évalué spécifiquement le niveau de mise en œuvre de toutes les composantes du plan. Pour la troisième fois consécutive, le comité a noté avec satisfaction que, malgré l’entrave à l’exécution optimale du plan depuis le début de la pandémie corona, la vitesse d’exécution a continué de s’améliorer de 51 %.

Lors de cette rencontre, le Premier ministre a instruit les départements concernés de poursuivre leur travail, de renforcer la coordination, de mobiliser les équipes et les capacités, et d’accélérer la mise en œuvre de cet important plan au service du pays et des citoyens.