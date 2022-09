Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé du suivi des barrages

Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Masoud, a présidé aujourd’hui, jeudi, au Premier ministère, une réunion du comité ministériel chargé de la surveillance des barrages.

Au cours de cette rencontre, une présentation a été faite sur le système des ouvrages hydrauliques nationaux et leurs modes de gestion.

Le Comité Ministériel a recommandé, après discussion et délibération, d’accélérer l’approbation des textes d’application des codes des eaux, des forêts, de la protection de l’environnement, et la loi réglementant les activités agricoles et pastorales, afin de compléter le cadre juridique réglementant ces domaines. Il a été ďécidé l’achèvement du schéma directeur de gestion des ressources en eau et la préparation d’un inventaire général des zones susceptibles d’être des zones de retenue d’eau. Le comité a ďécidé de poursuivre aussi la mise en place de mécanismes efficaces pour une infrastructure d’appui au développement durable, en application des directives de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazwani dans ce domaine.

En conclusion, Son Excellence le Premier Ministre a engagé les secteurs impliqués dans le domaine des aménagements hydrauliques à unir leurs efforts pour améliorer la performance de ces barrages dans un souci de tirer le meilleur parti de nos ressources en eau afin de faire avancer la roue du développement.