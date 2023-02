Le Premier ministre, Bouchraya Bayoun est reconduit.

Chahid El-Hafedh, 09 fev 2023 (SPS) Le Président de la République et Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali a renouvelé jeudi la confiance en le Premier ministre, Bouchraya Beyoun et l’a chargé de former le gouvernement.

Selon un communiqué de la Présidence de la République, M. Brahim Ghali a reçu M. Bouchraya Beyoun, au siège de la Présidence de la République, lui a renouvelé la confiance en le nommant Premier ministre, conformément aux prérogatives que lui confère la Constitution de la République arabe sahraouie démocratique (RASD).

Le membre du Secrétariat national et Premier ministre sahraoui a indiqué, dans une déclaration aux médias, au terme du renouvellement de la confiance en sa personne, qu’il avait été chargé par le Président de la République, de former le gouvernement, relevant que » l’étape sera empreinte de fermeté, d’engagement et de discipline, conformément aux décisions du 16e Congrès du Front Polisario ».

M. Beyoun a affirmé que « la priorité est d’intensifier la lutte et de consentir tous les efforts, en vue de consolider la lutte armée, conformément aux décisions du congrès, lesquelles ont mis l’accent sur la nécessité de renforcer l’institution militaire ». (SPS)

Source: spsrasd.info