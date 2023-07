Le Premier ministre attendu jeudi devant les députés

Le Premier ministre, Mohamed Bilal Messoud attendu jeudi devant les députés pour sa déclaration de politique générale qui mettra-t-il en exergue le projet de société du Président de la République Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, approuvé par le peuple mauritanien lors de la dernière présidentielle.

Il n’y a aucun risque pour le Premier ministre et pour son gouvernement, l’Insaf parti au pouvoir dispose désormais de la majorité absolue à l’Assemblée nationale.

Mohamed Bilal nommé Premier ministre pour la troisième fois lors du mandat du Président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, il mettra l’accent sur les projets affectant la vie des groupes vulnérables en Mauritanie. Cependant, il est bien conscient que de nombreux projets et programmes nécessitent un sérieux lifting pour obtenir les résultats souhaités sur le terrain avant la prochaine élection présidentielle en 2024.

Mohamed Bilal s’est déployé sur tous les fronts afin que le programme du Gouvernement s’engage inéluctablement dans cette voie qui permettra son exécution et sa réussite.

La Mauritanie a considérablement renforcé son image de pays fort et moderne au service de ses citoyens, s’efforçant de jeter les bases d’une économie résiliente, engagée sur la voie de l’ascension et contribuant à bâtir une société fière d’elle-même, tout en valorisant le capital humain au service du développement.

Le taux de croissance réel passe de 2,4% en 2021 à 5,3% en 2022, principalement en raison de l’augmentation des investissements, de la qualité des investissements et de l’efficacité des mesures d’atténuation et de restauration mises en œuvre.

La pêche se distingue par sa contribution importante aux principaux indicateurs économiques du pays, la valeur ajoutée qu’elle crée et les emplois qu’elle fournit. L’Institut Mauritanien des Recherches Marines et des Pêches a été renforcé, a équipé son siège à Nouakchott et a démarré la construction du siège central à Nouadhibou.

En termes de développement du portefeuille, les efforts se concentrent sur la promotion de la valeur ajoutée pour la création d’emplois. Dans cet esprit de promotion, un projet d’investissement 100% étatique a permis de créer une conserverie de sardines à Nouadhibou. Un autre acteur de la conserverie verra encore le jour cette année. Les deux usines ont une capacité de production annuelle estimée à 300 000 caisses. En 2022, un total de 39 projets commerciaux ont été approuvés dans le cadre du système de zone de libre-échange, d’une valeur de près de 2,7 milliards d’Ouguiyas.

Dans le domaine de la coopération et de la mobilisation des ressources, la confiance de nos partenaires dans les politiques mises en œuvre a été restaurée et renforcée, avec la signature de 31 accords de financement d’une valeur totale de 29,4 milliards d’ouguiyas, dont 82% de prêts concessionnels et 18 % sont des prêts concessionnels. Cette dynamique devrait se renforcer cette année avec la signature de 25 conventions de financement d’un montant total de 50,4 milliards d’ouguiyas, couvrant les principaux secteurs de l’économie nationale.

Les politiques de gestion de la trésorerie sont moins coûteuses et plus efficaces, contribuant à réduire les coûts de financement et à renforcer la capacité du pays à honorer ses engagements, tout en maintenant une position de trésorerie relâchée.

A fin décembre 2022, le ministère des Finances dispose d’une trésorerie disponible de 26,2 milliards Les réserves de change d’ouguiyas s’élèvent à 18,7 milliards de dollars américains, soit six fois et demie la valeur des importations.

En termes de gouvernance monétaire, le gouvernement s’est appuyé sur les mécanismes existants pour contenir les pressions inflationnistes et soutenir la reprise de l’activité économique. Des mesures de resserrement de la liquidité ont été adoptées au niveau du marché monétaire et le taux d’inflation a été maîtrisé à une variation sur 12 mois et en glissement annuel de 9,6 % grâce à des opérations hebdomadaires d’ajustement de la liquidité.

Courant 2022, deux lignes de crédit de 25 millions de dollars et 20 millions de dollars ont été mobilisées. En outre, 136 projets ont été financés pour une valeur totale de 350 millions d’ouguiyas, couvrant divers secteurs d’activité de l’économie nationale, notamment le secteur productif. Le Fonds de garantie des prêts aux PME devrait être opérationnel cette année, ce qui aidera ces entreprises à accéder au crédit.

Avec les perspectives croissantes de l’industrie pétrolière et gazière, un plan directeur gazier a été élaboré qui réalisera des études de faisabilité pour plusieurs projets pilotes de développement du gaz, en particulier la production d’électricité, augmentant la valeur ajoutée de nos ressources minières et réduisant les coûts de transport. Le taux d’exécution de la première phase du projet Grand Tortue Ahmeyim GTA a dépassé 90% et il devrait être mis en service d’ici la fin de cette année. Quant au champ gazier de Bir Allah, un nouveau contrat a été signé avec des partenaires confirmant son option de développement onshore.

La production minière de cette année a atteint 12,8 millions de tonnes de minerai de fer, 35 000 tonnes de minerai de cuivre et 34,4 tonnes d’or, dont 20 tonnes de production minière aurifère. L’exploitation minière artisanale continue de jouer un rôle important dans l’extraction de l’or et dans la résorption du chômage des jeunes. Création de 52 000 emplois directs et 200 000 emplois indirects. Une loi a été promulguée pour organiser cet événement et transformer la société Maaden en une institution étatique. Un fonds de solidarité sociale de 100 millions d’ouguiyas a été créé au profit des orpailleurs et de leurs familles.