Le Premier ministre a ordonné la mise en œuvre accélérée du programme élargi « Les priorités de mon président ».

Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Ould Messoud, a présidé ce mercredi la réunion du comité ministériel chargé de mettre en œuvre le plan élargi des priorités du président de la République. La réunion a permis au Comité d’évaluer le niveau général d’avancement dans la mise en œuvre des activités prévues dans le cadre du programme élargi « Mes priorités » du Président de la République et de relever les obstacles qui entravent les travaux de certains ministères. Faire avancer les composantes du programme qui leur sont assignées et trouver les solutions les plus efficaces pour surmonter ces obstacles.

Le Comité a noté que, dans l’ensemble, des progrès significatifs avaient été accomplis dans l’avancement de la mise en œuvre du programme grâce à l’achèvement de nombreuses activités prévues.

Après avoir examiné diverses questions liées à la mise en œuvre du plan, le Premier ministre a ordonné que la mise en œuvre du plan soit accélérée afin que toutes les composantes puissent être mises en œuvre avant la fin de l’année en cours.

Enfin, le comité recommande :

– l’activation du Fonds de démarrage pour financer les activités des jeunes, la pêche et les transports urbains.

– Reconsidérer certaines activités qui ralentissaient l’exécution

– Trouver des solutions permanentes aux dépenses sociales liées aux programmes de santé, à la distribution de poisson et aux subventions alimentaires.