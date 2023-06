Le premier forum économique mauritano-tunisien s’est tenu à Nouakchott.

(Agence Ecofin) – Dans le cadre de sa stratégie de renforcement des investissements au sein de son économie, la Mauritanie a accueilli des hommes d’affaires tunisiens pour un forum économique. L’objectif était de renforcer les échanges économiques et partenariats publics-privés entre les deux pays.

La Mauritanie a accueilli du 05 au 08 juin 2023 le premier forum économique mauritano-tunisien. L’événement a été organisé par la Tunisia-Africa Business Council (TABC) en collaboration avec le ministère mauritanien du commerce.

Sur quatre jours, il a rassemblé à Nouakchott des hommes d’affaires des deux pays pour établir des partenariats et préparer des projets communs. L’objectif était de développer les échanges commerciaux et d’investissement entre les deux pays, attirer les investisseurs et les commerçants pour consolider les relations existantes.

La Mauritanie multiplie les initiatives pour attirer les investissements privés au sein de son économie. En mars, le pays avait déjà organisé un forum de l’investissement Mauritanie-Organisation de la Coopération Islamique en vue de présenter les nouvelles opportunités locales d’investissement, tout en renforçant ses relations économiques avec les 56 autres pays membres de l’OCI.

A l’occasion du forum mauritano-tunisien, Lemrabott Ould Bennahi, ministre mauritanien du Commerce, a souligné l’importance de « travailler ensemble et de manière intégrée pour exploiter les opportunités économiques, commerciales et d’investissement disponibles dans les deux pays et saisir les opportunités d’investissement conjoint ».

Notons que l’événement a été meublé par des échanges fructueux entre acteurs du secteur privé et les décideurs publics, ainsi que par des visites de terrains.

Source: agenceecofin