Le poste frontière de Rafah entre Gaza et l’Égypte a expliqué : « Ce n’est pas une frontière normale »

Pour les deux millions de citoyens de Gaza, la frontière de Rafah avec l’Égypte constitue une bouée de sauvetage vitale. Au fil des années, cette transition a connu un grand nombre de déplacements, d’ouvertures et de fermetures, ce qui a conduit à la construction de tunnels illégaux en dessous afin de faciliter la circulation des personnes et des objets. Alors que la guerre entre Israël et le Hamas se poursuit, la frontière de Rafah joue actuellement un rôle crucial dans les évacuations et l’acheminement de l’aide philanthropique.

Qu’est-ce qui constitue le poste frontière de Rafah ?

Souvent considérée comme la bouée de sauvetage pour la population de Gaza, la frontière de Rafah permet aux Palestiniens vivant dans cette enclave déchirée par la guerre d’avoir un lien vital avec le monde extérieur et des approvisionnements essentiels. Il est situé le long de la frontière de 12 kilomètres qui sépare la bande de Gaza de l’Égypte.

La frontière de Rafah est l’un des deux points de passage essentiels pour les Gazaouis. Alors que Rafah est située dans la partie sud de la bande de Gaza, un autre point appelé Erez est situé au nord de la frontière israélienne. Par cette méthode, Rafah est le seul point de passage non directement géré par Israël.

Rafah est gouvernée par l’Égypte, mais Israël surveille toutes les activités dans le sud de Gaza depuis sa base militaire de Kerem Shalom, située au carrefour entre Gaza, Israël et l’Égypte, et d’autres points d’observation.

« En théorie, Rafah devrait être gérée par les dirigeants palestiniens et égyptiens », a déclaré Lorenzo Navone, sociologue spécialisé dans les frontières et les conflits à l’Université de Strasbourg, qui a mené des recherches approfondies sur le passage. « Mais Israël a actuellement un impact sur le passage. »

Les personnes, les objets et l’aide philanthropique traversent la frontière de Rafah. Mais en raison du blocus imposé à Gaza en 2007 par Israël, la frontière n’a été ouverte qu’occasionnellement aux Palestiniens.

« Cela ne fonctionne pas comme une frontière naturelle. Il est sélectif, il peut être activé ou désactivé. Il ne s’agit pas d’une frontière invisible comme celles que l’on trouve dans l’espace Schengen ou au-delà des frontières des États aux États-Unis d’Amérique. Vous ne pouvez pas traverser librement avec votre voiture. Ce n’est pas ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », explique Navone.

La frontière avec Rafah a été ouverte pendant 245 jours en 2022, selon les Nations Unies. Et jusqu’à présent, en 2023, il est ouvert depuis 138 jours.

Pourquoi est-ce si important ?

De nombreux Gazaouis dépendent du poste frontière de Rafah pour survivre. Depuis qu’Israël a imposé un blocus et un embargo terrestre, maritime et aérien sur la bande de Gaza en 2007, les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur ont été sévèrement limités. En conséquence, les exigences de la vie dans l’enclave se sont considérablement aggravées.

En temps de paix, la frontière de Rafah est très fréquentée par le trafic commercial et les personnes voyageant à destination et en provenance de Gaza. Cela permet aux Gazaouis d’accéder à des produits essentiels et à d’autres articles tels que du carburant, du gaz de cuisine, des médicaments et des matériaux de construction en provenance d’Égypte.

Pour les familles séparées par la frontière, c’est le seul moyen de se réunir à nouveau. « De nombreuses familles transnationales souhaitent voir des membres des deux pays », explique Navone.

Mais quitter Gaza et y entrer n’est pas une mince affaire. Il n’est possible d’entrer à Gaza qu’avec l’autorisation du gouvernement égyptien ou israélien. Ceux qui souhaitent quitter Gaza par le poste frontière de Rafah devraient s’enregistrer auprès de l’Autorité palestinienne locale (Hamas) des semaines à l’avance, bien que ceux qui souhaitent ou peuvent payer un supplément puissent essayer auprès des autorités égyptiennes.

Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, « les procédures et les décisions des deux organes manquent de clarté ».

« Les gens restent assis et attendent. Ils peuvent attendre un mois, voire deux, avant de pouvoir entrer dans la bande de Gaza. Puis, une fois de plus, ils attendent de retourner en Égypte. C’est un développement irréalisable et sans fin », déclare Navone.

Comment la frontière a-t-elle changé au fil des années ?

Navone qualifie la frontière de « frontière mobile » qui a changé en raison des nombreux conflits qui ont affecté la région au fil des ans, notamment la première guerre israélo-arabe en 1948, la guerre des Six Jours en 1967, la guerre d’usure de 1970. , et la guerre du Yom Kippour ou Ramadan en 1973

Après la guerre des Six Jours en 1967, Israël a occupé la péninsule du Sinaï et la bande de Gaza, « ce qui signifie que la frontière avec l’Égypte se trouve en réalité le long du canal de Suez », a expliqué Navone. Israël s’est retiré du Sinaï en 1982, trois ans après avoir signé un contrat modéré avec l’Égypte.

De 1947 à 2023 : retracer le conflit israélo-palestinien complexe et dramatique

Avant cela, ce qui est aujourd’hui connu sous le nom de bande de Gaza était sous domination égyptienne. « La frontière était là, mais elle était plus ou moins ouverte : c’était l’Egypte », explique Navone.

« Tous les problèmes frontaliers sont apparus après les accords d’Oslo en 1993″, dit-il. Les accords ont été salués à l’époque comme une avancée majeure, ouvrant la voie à la création de l’Autorité palestinienne et permettant aux Palestiniens de disposer de zones autonomes sur leurs territoires.

Mais la bande de Gaza est actuellement occupée par des colons israéliens. Ainsi, pour des raisons de sécurité, les déplacements entre l’Égypte et Gaza n’ont pas été facilités », a expliqué Navone.

Puis, en 2005, Israël a lancé son projet de sécession et ses dirigeants se sont retirés de Gaza. Un an plus tard, en 2006, le Hamas remportait les élections législatives dans les territoires palestiniens et prenait finalement le contrôle de Gaza en 2007.

« Depuis, la bande de Gaza est devenue de plus en plus isolée du monde », explique Navone. L’Égypte et Israël ont considérablement bouclé leurs postes frontaliers avec Gaza au motif qu’il n’existe aucune autorité pour assurer la sécurité du côté palestinien en raison de la présence du Hamas sur le terrain.

À la suite de ces restrictions et de l’éventuel siège, un système de tunnels entre Gaza et l’Egypte, permettant aux marchandises et aux personnes de traverser illégalement la frontière. Les informations faisant état de tunnels découverts par Israël remontent toutefois à 1983.

Puis, lorsque les rebelles islamistes se sont emparés du Sinaï égyptien en 2011, les dirigeants du pays ont imposé des contrôles stricts sur les personnes autorisées à se rendre dans les villes situées autour du poste frontière de Rafah. « Après la guerre civile égyptienne de 2011, tout le nord du Sinaï a été fermé pour des raisons de sécurité », a déclaré Navone. « C’est une immense zone frontalière. »

Rafah elle-même, tant du côté égyptien que du côté palestinien, a une histoire de centre de contrebande significative grâce aux tunnels érigés sous le passage.

L’Égypte a délibérément inondé une zone frontalière en 2015 afin de détruire le système de tunnels souterrains qui permettaient aux personnes et aux marchandises de passer par Gaza.

Au cours des dix dernières années, le passage a été fermé plus de fois qu’il n’a été ouvert.

Qu’est-il arrivé à la frontière du 7 octobre ?

Avant l’offensive du Hamas du 7 octobre, qui a provoqué la dernière dispute entre le groupe militant islamiste et Israël, l’aide entrait à Gaza par le point de contrôle de Kerem Shalom contrôlé par Israël.

Après le déclenchement de la guerre, Israël a renforcé ses restrictions existantes, faisant de Rafah le seul point d’entrée de l’aide philanthropique.

L’Égypte a déclaré au cours des premiers jours de la guerre que le poste frontière était ouvert, mais pas réellement opérationnel, en raison des bombardements israéliens. En seulement 24 heures, le 10 octobre, Israël a mené trois frappes aériennes sur Rafah.

En conséquence, la frontière et ses environs ont été détruits et les routes sont devenues impraticables, laissant les camions humanitaires à destination de Gaza à la frontière égyptienne sans nulle part où aller.

Finalement, le 21 octobre, le convoi de premiers secours est arrivé à Gaza.

Avant la guerre, les estimations des Nations Unies indiquaient que jusqu’à 500 camions entraient chaque jour dans la bande de Gaza par le terminal de Rafah. Depuis que l’acheminement de l’aide a été débloqué le 21 octobre, un total de 374 camions d’aide sont entrés dans le pays, ce qui équivaut à environ 31 camions par jour. Le chef des urgences de l’OMS, le Dr Michael Ryan, a qualifié cela de « goutte dans l’océan » lors d’un point de presse le 19 octobre.

Le carburant, essentiel au fonctionnement des infrastructures vitales et des installations d’approvisionnement en eau, est actuellement interdit par les dirigeants israéliens.

Mais Rafah était principalement utilisée comme point de transit civil avant que la guerre n’éclate, ce qui signifie que son utilisation pour une action philanthropique à grande échelle est une « grande, grande entreprise », ont déclaré à Reuters des responsables philanthropiques.

Grâce à un accord négocié par le Qatar et conclu par l’Égypte, Israël et le Hamas – en coordination avec les États-Unis d’Amérique – des évacuations limitées sont actuellement autorisées par le poste frontière de Rafah.

Au moins 600 détenteurs de passeports étrangers et responsables d’ONG ont réussi à quitter la bande de Gaza depuis le mercredi 1er novembre, et d’autres devraient le faire dans les semaines à venir. En outre, l’Égypte a accepté d’autoriser jusqu’à 100 personnes grièvement blessées, ainsi que les membres de leurs familles qui les accompagnent, à passer par le point de contrôle frontalier de Rafah.

« Mais la situation est tout à fait incompréhensible pour les Palestiniens de Gaza », déclare Navone. Les discussions sur les plans israéliens visant à déplacer la population de Gaza de l’autre côté de la frontière vers la région égyptienne du Sinaï provoquent la panique parmi les politiciens, les experts et les groupes philanthropiques.

Selon les Nations Unies, 1,7 million de Palestiniens à Gaza sont des réfugiés. « Ils seraient à nouveau des réfugiés », déclare Navone.

« Et s’ils pouvaient retourner à Gaza, vers quoi retourneraient-ils ? » »

Source : france24.com