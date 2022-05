Le Porte-parole du gouvernement : « Environ 80 % des fonctionnaires bénéficient d’augmentations de salaire »

Le porte-parole du gouvernement, Melaynine Ourd Eyih, ministre de l’Éducation nationale et de la Réforme du système éducatif, a déclaré qu’environ 80 % des fonctionnaires et contractuels de la santé, de l’éducation, de l’enseignement supérieur et des affaires sociales bénéficieraient de l’augmentation de salaire. Le gouvernement s’intéresse à l’amélioration des conditions de vie des fonctionnaires, notamment de ces catégories, à travers la mise en place d’un cadre légal qui permette l’harmonie et la simplification, comme cette augmentation réalisée par le projet de décret adopté aujourd’hui, ajoutant qu’elle reflète ce dont il dispose de leur système de récompense.

Melaynine Ourd Eyih , porte-parole du gouvernement a commenté les résultats du Conseil des ministres tenu jeudi soir, annonçant début 2022 qu’une partie de ces primes étaient versées au profit des allocataires, et la législation en vigueur, soulignant que le projet interviendrait pour approbation. Cette situation est en augmentant ces primes qui ont été transférées à d’autres membres du personnel concernés.

« Il s’agit du principal effort du Trésor pour améliorer les conditions des fonctionnaires de l’État qui continuent de s’appuyer sur d’autres secteurs lorsque les conditions le permettent », a-t-il déclaré.

En outre, Melaynine Ould Eyih a indiqué que le Conseil des ministres dispose de plusieurs projets de loi qui modifient et complètent certaines dispositions de la loi promulguée en 2016 pour harmoniser et simplifier le système de rémunération des employés. Il a indiqué qu’il avait examiné et approuvé des projets de loi, des lois et communications. Projet d’avis d’organisation du Hajj en 1443H/2022 avec les contractuels de l’état et de ses collectivités publiques.

En réponse à une question relative à l`incident de l`effondrement du plafond d`une salle de classe dans une localité relevant de la moughataa de Néma, le ministre a réitéré ses condoléances à la famille de l`enfant décédé et affirmé qu` à la suite de ce tragique incident, Son Excellence le Président de la République a ordonné le démarrage urgent de la construction d`une école, surplace, conformément aux spécifications techniques et aux normes pédagogiques requises.

De ce fait, il a indiqué qu`au sujet des infrastructures scolaires, le Président de la République, depuis son arrivée au pouvoir en 2019, a entrepris de véritables actions dans l`amélioration des infrastructures scolaires. «A ce jour, plus de 2000 salles de classe ont été mises en place, dont des centaines sont déjà exécutées. Toutefois, ce travail entrepris, ajoute le porte parole du gouvernement, reste insuffisant compte tenu de la situation difficile dans laquelle se trouvait le secteur en raison des accumulations antérieures et du besoin croissant sur ce service dans un pays aussi vaste que le nôtre, ce qui rend impossible la résolution de ce problème majeur dans le moyen terme. Répondant à une question portant sur la visite d`une délégation d`avocats mauritaniens au Maroc, le porte-parole a déclaré que la position de la Mauritanie sur le Sahara est l’une des positions les plus stables dans la politique étrangère du pays. Cette position, précise til, est caractérisée par la neutralité positive basée sur les intérêts du pays, avant d`ajouter que la délégation est affiliée à une organisation indépendante et ses actes n`engagent et n`expriment pas la position du gouvernement mauritanien. Concernant les pourparlers nationaux attendus, un porte-parole du gouvernement a déclaré que le processus de dialogue était toujours en cours et que des discussions étaient en cours.

« Il s’agit d’une question de procédure que chaque comité devra bientôt résoudre pour connaître le mandat qui lui a été délégué », a-t-il dit, pour résoudre bon nombre des problèmes nationaux dont le gouvernement et les parties prenantes ont vraiment besoin du dialogue dans la résolution de nombreux sujets nationaux nécessitant la consultation et la concertation de toutes les parties.

Le porte-parole du gouvernement interrogé sur les coupures d’eau récemment observées dans certains quartiers de la capitale a expliqué les raisons de ces coupures d’eau.

Selon lui, ces coupures d’eau sont principalement dues à l’augmentation de la température qui a augmenté la consommation et à certaines anomalies du réseau de Nouakchott qui ont nécessité des travaux d’entretien.

Néanmoins, le ministre a assuré que les ministères et les entreprises ont pris les dispositions nécessaires pour surmonter les difficultés rencontrées par la station d’approvisionnement de Nouakchott, dont la capacité passera à 200 000 M3/jour. ..