Le Polisario critique un rapport de l’UE et l’accuse de chercher à «piller les richesses» du Sahara.

Le Front Polisario a fustigé, cette semaine, le nouveau rapport de la Commission de l’Union européenne pour l’année 2022, affirmant qu’il cherche à «légitimer l’accord de 2019 avec le Maroc» et à «accélérer le rythme du pillage des ressources naturelles» du Sahara. Le rapport a confirmé, il y a quelques jours, le plein bénéfice des habitants du Sahara des accords conclus entre Rabat et Bruxelles, et a souligné l’impact positif des accords Maroc-UE sur le développement socio-économique de la province.

Cependant, pour le mouvement séparatiste, la Commission européenne «mène une course contre la montre» à travers ce rapport «pour continuer à piller les ressources naturelles sahraouies». «Le seul critère qui doit être pris en compte pour donner une légitimité à l’accord est l’approbation du peuple sahraoui», tranche-t-il.

Le rapport de la Commission européenne a confirmé que divers acteurs économiques et représentants de la société civile, y compris des organisations non gouvernementales actives dans le domaine des droits de l’Homme dans ces régions, ont souligné la grande importance des accords, leur mise en œuvre satisfaisante et leur impact positif sur le développement socio-économique du Sahara.

Il a également souligné que «la mise en œuvre des accords se déroule de manière équilibrée alors que les bons mécanismes de mise en œuvre sont toujours en place et fonctionnent correctement». «L’échange d’informations a été effectué de manière régulière et dans un esprit de coopération. Le système d’échange prévoit, sur une base mensuelle, des informations sur les exportations de produits, et cela fonctionne bien et n’a pas entraîné de difficultés de recherche», a ajouté la Commission de l’UE.

