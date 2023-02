Le Pm algérien reçoit le ministre mauritanien de l’Enseignement supérieur.

ALGER- Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a reçu, mercredi au Palais du gouvernement, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Lemine Ould Abey Ould Cheikh El Hadrami qui effectue une visite de travail en Algérie, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

Lors de cette audience, « l’accent a été mis sur les relations distinguées de fraternité, de solidarité et de coopération qui lient les deux pays frères, ainsi que sur la volonté politique qui anime les directions des deux pays, à même de hisser la coopération et le partenariat entre l’Algérie et la Mauritanie, à des niveaux plus élevés de partenariat et d’intégration », lit-on dans le communiqué.

Les entretiens ont également porté, poursuit le communiqué, » sur les perspectives de consolidation de la coopération bilatérale dans les domaines en lien avec le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à la lumière des résultats de la 1e réunion de la Commission mixte algéro-mauritanienne de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, dont les travaux se sont déroulés à l’occasion de cette visite ».

La rencontre s’est déroulée en présence du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari.

Source: APS