Le petit-fils de Nelson Mandela répond au Makhzen

Dans un communiqué rendu public ce mercredi 18 janvier 2023 , Mvezo Komkhulu, le petit-fils de Nelson Mandela réagit à la campagne marocaine menée contre sa personne après son allocution prononcée vendredi 13 janvier en cours à l’occasion de l’ouverture de la CHAN 2023.

« Nous devons libérer la dernière colonie d’Afrique de l’occupation marocaine. Nous sommes aux côtés des opprimés, des oppressés et de ceux qui sont sous occupation illégale dans le monde entier. Le Sahara Occidental ne fait pas exception à cette position de principe. Au contraire, le Front Polisario a été un allié clé dans nos longues années de lutte contre le régime brutal de l’Apartheid en Afrique du Sud« souligne Mvezo Komkhulu

Et d’ajouter « le gouvernement marocain, d’autre part, a non seulement soutenu le régime d’apartheid en Afrique du Sud et sa violation des sanctions contre la vente illégale d’armes à l’apartheid israélien, mais malgré le soutien populaire de son peuple à la Palestine, il continue d’être un allié clé en Afrique du régime sioniste israélien d’apartheid.

Le petit-fils de la légende sud-africaine, symbole de lutte contre l’apartheid et le racisme indique que sa position sur le Sahara Occidental, tout comme la Palestine et le Cachemire, est personnelle, fondée sur des principes et éclairée par la politique étrangère de l’Afrique du Sud, la résolution de la Conférence de l’ANC sur le Sahara Occidental, le droit international et les résolutions des Nations Unies sur le Sahara Occidental, en vertu desquelles

Il souligna en substance que le Sahara Occidental ne fait pas partie du Maroc et le Maroc n’a aucun titre légal ou revendication sur le territoire. L’annexion étant illégale au regard du droit international, elle est nulle et non avenue, et le Maroc est donc, juridiquement parlant, une puissance occupante.

Le Maroc a l’obligation de respecter le droit du peuple du Sahara Occidental et de mettre fin à son annexion et occupation illégales du Sahara Occidental, insiste-t-il .

« Nous avons été profondément encouragés par le soutien écrasant que la lutte palestinienne a attiré tout au long de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Il est donc surprenant qu’il y ait ceux qui souffrent de fanatisme politique en ce qui concerne les souffrances du peuple de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination » poursuit le petit-fils de Nelson Mandela.

« J’appelle le peuple marocain qui a été si visible lors de la Coupe du monde de soutien à la lutte palestinienne à appeler également son gouvernement à honorer ses obligations en vertu du droit international et à ne pas priver le peuple sahraoui de son droit à l’autodétermination, les droits de l’homme et la dignité pour tous .C’est la position de principe que le président Nelson Rolihlahla Mandela a défendue tout au long de sa vie et que nous continuons de soutenir et de défendre » note-t-il.

« Notre position à l’occasion de l’inauguration du nouveau stade Nelson Mandela pour la Coupe d’Afrique des Nations CHAN 2023 était très claire et mon message s’adressait au gouvernement marocain pour qu’il respecte le droit international, mette fin à l’occupation et respecte le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination.

Nous appelons le peuple marocain à avoir autant de principes sur le Sahara occidental qu’il l’a été sur la Palestine. Nous avons tous le devoir de prendre position et d’être des témoins pour la justice, même si c’est contre nous-mêmes, nos parents et nos proches, contre les riches ou les pauvres, nous devons défendre la vérité. Nous les appelons à exiger de leur gouvernement qu’il mette fin à l’occupation du Sahara Occidental et qu’il respecte et fasse respecter le droit international concernant à la fois le Sahara Occidental et la Palestine.

Nous notons que l’équipe marocaine s’est retirée de la Coupe d’Afrique des Nations organisée à Alger. Nous appelons plutôt le gouvernement marocain à se retirer du Sahara Occidental et à gagner le respect de tout le continent africain et de tous les peuples du monde épris de liberté. Enfin, nous disons que notre liberté est encore incomplète sans la liberté du Sahara Occidental. Le dernier avant-poste colonial d’Afrique doit tomber » conclut Mvezo Komkhulu .

Source: Algerie54