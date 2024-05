Le Pdt du CR de l’Assaba : à propos de la visite du Président de la République

Le président du conseil régional de l’Assaba : à propos de la visite du Président de la République

Mohamed Mahmoud Ould Habib, a déclaré dans un entretien accordé à l`AMI, que la visite atttendue du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani sera marquée par l`inauguration d`un paquet de projets de développement, dont, en particulier, celui de l`approvisionnement de la ville de Kiffa en eau potable à partir de la localité de Bougadoum.

M. Mohamed Mahmoud Ould Habib, qui a souligné que la visite du Président de la République en Assaba marque l`attention qu`il porté à la wilaya, a indiqué que ce projet est la solution d`un problème resté insoluble pendant des décennies puisqu`il permettra, selon lui, de combler le déficit constaté dans l`approvisionnement en eau potable de la ville.

Le président du conseil régional de l’Assabaa assuré que conseil régional a contribué à l`atténuation de la soif dans la wilaya à travers l`extension du réseau approvisionnement en eau potable de Hamed, chef-lieu de l`arrondissement, le forage de deux puits dans les localités de Zem Zem et de Guerou, l`équipement de forages et la connexion à partir de la commune de Kouroudjel des localités de Levei-iya et El Basra.