Le parti Sawab organise un meeting électoral dans la ville d’Akjoujt

Le parti Sawab, l’une des composantes du pôle de l’Alternance, a organisé, samedi soir, un meeting électoral dans la ville d’Akjoujt.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, le candidat du parti sur la liste nationale mixte, M. Biram Dah Abeid, a appelé ses sympathisants à intensifier leurs efforts et à voter pour les listes législatives, municipales et régionales du parti.

Il a appelé aussi à faire prévaloir la quiétude et la concorde et à élire les jeunes, plus disposés à poser les préoccupations du citoyen.

Le candidat a précisé que les partis du pôle de l’alternance ont présenté 200 listes au niveau national.

Le candidat pour le poste de député d’Akjoujt, M. Abdellahi Ould Sid’Ahmed Ould Yarg et le candidat pour le poste du maire, M. Hamoud Ould Mane ont appelé les population de la wilaya de l’Inchiri à voter en faveur des candidats du parti en vue du changement et de l’amélioration des conditions de vie des populations.