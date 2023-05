Le parti Sawab organise un meeting électoral à Tidjikja.

Le Parti Sawab a organisé mardi soir un festival électoral dans la ville de Tidjikja, au cours duquel les intervenants ont passé en revue les axes les plus importants de leur programme électoral, et les mécanismes qu’ils entendent mettre en oeuvre en cas de victoire.

Le candidat du parti pour la liste nationale mixte, M. Biram Dah Abeid, a appelé les membres du parti à intensifier leurs efforts et à voter pour les listes municipales, régionales et parlementaires du parti.

Il les a également appelés à élire la jeune force montante afin de faire état des inquiétudes et préoccupations du citoyen. Ensuite, un certain nombre de candidats dans certaines circonscriptions de la wilaya se sont succédé à la tribune pour appeler la population à voter massivement afin de changer, en mieux, ses conditions de vie, soulignant que la seule façon d’y parvenir est de voter en masse pour tous les candidats du parti.