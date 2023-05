Le parti El Karama organise un meeting électoral à Nouadhibou.

Lundi soir, le parti El Karama a organisé un meeting dans le quartier Tarhil de Nouadhibou, en présence du candidat tête de liste nationale des jeunes, des candidats des listes locales et de quelques sympathisants. Dans son allocution, Cheikh El Hadrami Ould Rabani, premier sur la Liste nationale des jeunes, a appelé les électeurs à voter pour la liste du parti, passant en revue la vision et les projets du parti.

De son côté, Mohamed Bella Ould Abdesselam, en tête de liste pour la présidence de la région de Dakhlet-Nouadhibou, il s’est engagé, une fois élu, à être aux côtés des populations vulnérables et à œuvrer pour améliorer leurs conditions de vie.

Le candidat à la mairie El Ghassem Ould Bellali a, quant à lui, réfléchi aux services rendus par la mairie aux habitants de Nouadhibou au cours des cinq dernières années et s’est engagé à poursuivre son programme électoral.