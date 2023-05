Le Parti El Islah organise un meeting électoral à Boutilimitt

Hier, dimanche soir, le Parti El Islah a organisé une meeting populaire à son siège de campagne dans la ville de Boutilimitt dans la wilaya du Trarza, dirigé par M. Mohamed Ould talebna, président du parti, et en présence d’un certain nombre de ses candidats sur les listes nationales, régionales et municipales et d’un rassemblement des militants du parti.

Pendant le rassemblement, le président du parti a exhorté ses partisans à sensibiliser et à se mobiliser intensivement pour la réussite des statuts locaux, régionaux et nationaux du parti .