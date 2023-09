Le Parlement tchadien exige le retrait des troupes françaises.

Moscou, 6 septembre (Sputnik).- Des députés tchadiens ont exigé le retrait des forces militaires françaises du pays après l’assassinat d’un habitant par un médecin français dans la ville de Faya-Largeau, a indiqué le politologue tchadien Evariste Ngarlem Toldé. .

« Les élus locaux de l’Assemblée nationale arrivés sur place se sont prononcés en faveur du retrait de l’armée française, car ils ne comprennent pas comment l’armée française peut tuer un Tchadien sur le territoire tchadien », a déclaré Toldé.

Il a déclaré qu’après l’incident, les habitants de la ville se sont rassemblés pour protester contre les violences et ont tenté de prendre d’assaut une base militaire française.

Selon Toldé, l’armée tchadienne s’est rangée aux côtés des Français et a utilisé des munitions de combat pour disperser les manifestants. Pour le moment, a-t-il précisé, il n’existe aucune donnée sur les morts et les blessés.

La tension est vive dans la région de Borku, où se déroulent des manifestations contre la présence militaire française au Tchad, et on craint qu’elles ne s’étendent à d’autres régions du pays, a souligné le politologue.

En octobre 2014, la France lance l’opération antiterroriste Barkhane, soutenue par la structure régionale du G5, créée la même année, dans le but de lutter contre le terrorisme et de stabiliser la situation dans la région du Sahel (Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie). et Niger) à un niveau qui permettrait aux autorités locales de garantir la sécurité de manière indépendante.

En juin dernier, le président français a annoncé la décision d’entamer « une transformation profonde » de la présence militaire française au Sahel et de remplacer l’opération Barkhane par une opération internationale.

Un contingent militaire français était également présent au Mali et au Burkina Faso, mais les forces françaises ont été expulsées des deux pays après les coups d’État perpétrés respectivement en 2020 et 2022. (Sputnik)