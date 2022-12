Le PAM met à nouveau en garde contre une faim sans précédent

Aide humanitaire

Le nombre de personnes souffrant de la faim en Afrique de l’Ouest et du Centre pourrait atteindre un record de 48 millions l’année prochaine, ont déclaré aujourd’hui trois agences des Nations Unies, dans ce qui devrait être le dernier « signal d’alarme » pour que les gouvernements de la région agissent maintenant.

Plus de 35 millions de personnes en Afrique de l’Ouest et du Centre, dont 6,7 millions d’enfants, ne satisfont pas actuellement leurs besoins alimentaires et nutritionnels de base, selon une nouvelle analyse de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, l’UNICEF et le Programme alimentaire mondial.

Ils ont averti que ce chiffre pourrait augmenter à moins qu’une solution urgente et durable à la crise ne soit rapidement apportée.

Au bord du désastre

La situation est particulièrement préoccupante dans la région de Putako-Gourma, qui se situe à la frontière du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Pendant la mauvaise saison des récoltes de juin à août de l’année prochaine, 25 500 personnes souffriront d’une faim catastrophique.

« Les perspectives de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en 2023 sont extrêmement préoccupantes et devraient être le dernier signal d’alarme pour les gouvernements de la région et leurs partenaires », a déclaré Chris Nikoi, directeur régional du PAM pour l’Afrique de l’Ouest.

Il a ajouté: « Le renforcement de la résilience des communautés doit être l’objectif unique et partagé de nous tous si nous voulons changer les choses avant qu’il ne soit trop tard. »

L’insécurité alimentaire s’étend

Les agences des Nations Unies ont exhorté les gouvernements de la région à accroître leur soutien et leurs investissements dans les programmes de sécurité alimentaire et de nutrition.

Malgré de bonnes perspectives de récolte et des prévisions favorables de production céréalière locale, l’insécurité alimentaire et la malnutrition persistent et se propagent du Sahel aux pays côtiers.

La crise est causée par l’insécurité persistante, les chocs climatiques, les prix élevés des denrées alimentaires, les retombées économiques de la pandémie de COVID-19 et les retombées de la guerre en Ukraine.

Au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Ghana, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Libéria, en Sierra Leone et au Togo, l’insécurité alimentaire a augmenté de 20 % au cours du dernier trimestre de cette année par rapport à la même période en 2021, selon l’analyse.

Robert Guei, coordinateur sous-régional de la FAO pour l’Afrique de l’Ouest, a déclaré que la vaste région du Sahel, qui s’étend à travers le continent d’ouest en est, est « au bord d’une véritable catastrophe ». Les approvisionnements alimentaires diminuent et les prix des engrais augmentent dans la plupart des pays.

« Cela pourrait avoir un impact négatif sur les récoltes de l’année prochaine et aggraver une situation déjà désastreuse dans de nombreuses communautés rurales. Nous devons agir maintenant pour consolider les moyens de subsistance ruraux avant qu’il ne soit trop tard », a-t-il déclaré.

S’occuper des enfants

La malnutrition aiguë chez les enfants de moins de cinq ans est une préoccupation, en particulier dans les pays du Sahel et au Nigeria, selon les partenaires de l’ONU. Dans certaines régions du Sénégal, de la Mauritanie, du nord-est du Nigeria et du Niger, les taux de malnutrition infantile dépassent le seuil d’alerte de 15 %.

Les taux de malnutrition aiguë globale dépassent également 10 pour cent dans de nombreuses régions autour du bassin du lac Tchad, notamment au Niger, au Nigeria et au Tchad, et dans les zones frontalières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Des facteurs tels que les conflits, les déplacements et l’accès limité aux soins de santé et à d’autres services de base sont les causes profondes de la malnutrition sévère chez les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes et allaitantes dans toute la région.

Méthode robuste

Marie-Pierre Poirier, Directrice régionale de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, rapporte que les dernières données montrent que l’émaciation sévère chez les enfants reste à un niveau inacceptable dans de nombreux pays.

« Nous devons étendre le traitement et nous concentrer davantage sur la prévention de la malnutrition infantile grâce à une approche multisectorielle pour atteindre chaque enfant », a-t-elle déclaré.

L’agence des Nations Unies et ses partenaires se sont engagés à faire face à cette crise alimentaire et nutritionnelle sans précédent par le biais de ce qu’ils appellent « l’approche des systèmes alimentaires des Nations Unies ».

Cela implique de multiples programmes intégrés, ciblant les enfants, les femmes et d’autres groupes vulnérables, fournissant des réponses en matière d’alimentation, de nutrition, de santé, d’eau douce, d’hygiène et d’assainissement.

Ils renforceront et élargiront le soutien en cours aux systèmes nationaux de protection sociale pour leur permettre de faire face aux chocs et d’être sensibles à l’état nutritionnel des femmes enceintes, allaitantes, des jeunes enfants et des adolescents.

En s’appuyant sur les systèmes existants aux niveaux local, national et régional, les agences mettront également à l’échelle des solutions à moyen et long terme pour renforcer la résilience des communautés touchées par la crise tout en soutenant la consolidation de la paix et la coexistence pacifique.

Source: Nations unies