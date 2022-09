Le nouveau ministre de la Culture se rend en Egypte

Nouakchott

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des sports et des relations avec le parlement, M. Mohamed Ould Soueidate, a quitté Nouakchott, dimanche soir à destination de la capitale égyptienne pour participer à la 52eme session ordinaire du Conseil des ministres arabes de l’Information, organisée par le gouvernement égyptien en coordination avec la Ligue des Etats Arabes du 20 au 22 septembre 2022.

Selon un communiqué de la Ligue des états arabes, la nouvelle session comportera la tenue de la 15eme session ordinaire du bureau exécutif et la 97eme session de la commission permanente arabe de l’information. Il sera question à cette occasion de l’examen d’un certain nombre de questions, à leur tête, la poursuite de l’appui médiatique à la question palestienne , la dynamisation des objectifs de la stratégie arabe médiatique pour la période 2022-2026, y compris le traitement par les médiats arabes de l’information des crises et des catastrophes, à la lumière des expériences nationales, s’agissant de la pandémie de Covid-19, le suivi du plan d’action médiatique à l’extérieur et le rôle de l’information dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, en plus de la carte médiatique arabe pour le développement durable 2030 et l’intégration de l’information pédagogique dans les programmes scolaires des pays membres.

Le communiqué ajoute que les mnistres arabes de l’Information discuteront en outre un certain nombre de questions organisationnelles et structurelles avant de passer en revue les activités intenses qui ont marqué l’action des missions et des centres de la Ligue arabe en étroite colaboration avec les conseils des ambassadeurs arabes accrédités dans d’autres pays. Ils prendront également connaissance des rapports des organisations et des unions médiatiques et des activités de la capitale arabe de l’information.

Le communiqué note que la session sera marquée par la mise en place d’approches participatives et d’initiatives pratiques pour développer l’information arabe dans le contexte des transformations accélérées sur la scène médiatique et numérique, notamment en ce qui concerne la création de l’observatoire et de la plateforme intégrée et la création du site de la commission arabe de l’information électronique et d’une stratégie arabe unifiée pour traiter avec les grandes sociétés médiatiques

Au cours de cette mission, le ministre est accompagné d’un certain nombre de ses collaborateurs