Ahmed Ould Bettar

Le noeud du problème en Mauritanie. Par Ahmed Ould Bettar.

La différence entre un État qui réussit et un État qui échoue n’est pas en fonction du taux de réalisations, mais dans l’état psychologique de la population : Quand les citoyens sont convaincus qu’ils sont dans une situation désespérée et que le régime en place n’est pas sérieux , c’est l’échec lui-même !

Lorsque la Mauritanie a déclaré son indépendance et a décidé de construire Nouakchott comme capitale, c’était un pays prospère, malgré la misère, parce qu’il défie… Et prend des initiatives… et ses habitants sont remplis d’espoir… et maintenant, après un long chemin et de nombreux cumuls, le désespoir plane et la négativité l’emporte !Je pense que le dirigeant qui est incapable de surmonter les défis est un raté… Et c’est là le nœud du problème entre hier et aujourd’hui.