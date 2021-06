Le MPEM poursuit sa visite de travail à Nouadhibou

Le ministre des Pêches et de l’Économie maritime, M. Dy Ould Zeïn, a tenu samedi 12 juin, une réunion avec des représentants de la fédération des pêches à Nouadhibou, dans le cadre de la visite de travail qu’il effectue actuellement dans les services relevant de son département.

Cette réunion a été consacrée à l’examen de la situation du secteur, des obstacles rencontrés et des moyens de le faire décoller dans le cadre des efforts déployés par le ministère afin de pérenniser cette richesse et d’en assurer une gestion rationnelle. Au cours de la réunion, le ministre a rappelé la vision de son département pour réaliser une gestion durable des ressources maritimes. Il a souligné la volonté des responsables du département de lever tous les obstacles qui se dressent devant les investisseurs pour assurer leur succès et garantir leur accès au marché mondial, en faisant en sorte que ces investissements se répercutent positivement sur les conditions des citoyens avec l’offre d’emplois et l’amélioration du niveau de vie. M. Dy Ould Zeïn a ajouté que cette vision s’accompagne d’un souci d’appliquer strictement la législation en vigueur qui garantit la protection des richesses maritimes. Il a souligné la disponibilité du ministère à écouter les suggestions des acteurs du secteur pouvant aider à sa promotion pour contribuer à son véritable décollage.

nordinfo