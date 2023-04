Le Mouvement Patriotique Pour l’Unité Nationale et la Cohésion Sociale approuve l’Appel de DJEOL et s’inscrit dans une dynamique du Vivre Ensemble.

Le Mouvement Patriotique Pour l’Unité Nationale et la Cohésion Sociale approuve l’Appel de DJEOL et s’inscrit dans une dynamique du Vivre Ensemble.

Le Mouvement Patriotique Pour l’Unité Nationale et la Cohésion Sociale approuve l’Appel de DJEOL et s’inscrit dans une dynamique du Vivre Ensemble.

Le Président de la République Son Excellence Mohamed Cheikh El GHAZOUANI s’est exprimé à mainte reprises que ce soit à Ouadane, à Tichit et récemment à Djéol, appelant tous les citoyens à dépasser « les résidus d’injustice et d’iniquité dans notre patrimoine culturel, à purifier les discours et les comportements des préjugés et des stéréotypes, et à faire face à la montée du tribalisme qui va à l’encontre de la logique de l’État moderne ».

Cette manifestation d’intérêt a pris une allure et une cadence beaucoup plus affirmées lors du festival de DJEOL où les populations réunies autour d’une plateforme ont saisi l’opportunité offerte en lançant un signal fort portant sur un appel historique en réponse à la demande du chef de l’état dans la logique du VIVRE ENSEMBLE et d’une Mauritanie réconciliée avec elle-même.

En s’inscrivant dans cette dynamique, le Mouvement Patriotique Pour l’Unité Nationale et la Cohésion Sociale (MPUNCS) dont les membres fondateurs, après une longue et fructueuse réflexion sur la marche du pays, par devoir citoyen de participer à la construction de notre pays, avons pris la décision historique de créer une structure qui repose sur des fondements essentiels portant sur la cohabitation entre nos différentes composantes de notre pays. L’ensemble des acteurs politiques nationaux, comme des observateurs s’accordent pour dire que l’unité nationale est le principal défi auquel le pays doit faire face et que celle-ci conditionne la paix civile, le développement et la démocratie.

Une rétrospective objective de notre parcours permet facilement d’identifier les défis majeurs auxquels nous sommes confrontés, dont le principal est celui de la construction d’un Etat moderne, juste et fort, reposant sur le développement économique et social dans l’équité.

Au plan politique, les fractures sociales nées des atteintes à l’unité nationale et à la cohésion sociale constituent encore une menace qui pèse d’un poids décisif sur notre marche vers la paix et le développement équitable de notre pays. Certes, l’Etat moderne s’est heurté à un ensemble de facteurs d’ordre environnemental, institutionnel, économique, social, et culturel mais force est de reconnaitre que le Président de la République, SEM Mohamed Cheikh El Ghazouani s’emploie à redresser en réduisant ces inégalités pour trouver des solutions à ces manquements notoires singulièrement en enrayant les effets directs ou induits des politiques publiques.

Fort de ce discours de OUADANE, de TICHIT et DJEOL, réconciliateur et résolument engagé pour une Mauritanie plus juste et égalitaire que le Mouvement Patriotique Pour l’Unité Nationale et la Cohésion Sociale, dont les cadres ont occupé des positions stratégiques dans leurs différentes formations et soucieux de la bonne marche du pays, travaille dans une dynamique de contribution, en accompagnant cette vision du Président de la République dans la perspective de réconcilier toutes les filles et tous les fils du pays.

C’est le seul véritable salut pour engager la nation sur la voie de l’unité nationale et la cohésion, gage de notre stabilité et d’une paix durable pour l’intérêt exclusif du peuple mauritanien, porteur d’espoir, dont la dynamique de résolution des questions comme le chômage, l’emploi des jeunes, la santé, l’éducation, les problèmes d’insécurité, le partage politique et économique du pouvoir, la question foncière, l’état civil etc…viendront couronner le succès d’une telle démarche entreprise par le Président de la République mais qui reste à parachever.

Ces défis portent également sur l’instauration d’une paix intérieure durable qui passe par un Nouveau Pacte National (NPN). Bâti sur le socle du patriotisme, le NPN intègre à la fois un contrat de confiance entre l’Etat et la société et un contrat de confiance entre l’Etat et le citoyen, comme mécanismes et réponses dans la recherche obstinée de l’intégration nationale.

Le Mouvement Patriotique Pour l’Unité Nationale et la Cohésion Sociale (MPUNCS), attentif à cette problématique nationale, s’accorde pour rendre effective la vision du Président de la République afin de relever tous les défis majeurs de la concorde nationale et de réaliser le Vivre Ensemble.

A la veille des élections municipales, régionales et législatives de mai 2023, le Mouvement Patriotique Pour l’Unité nationale et la Cohésion Sociale appelle à élever les débats à la hauteur des enjeux et des défis sur toutes les questions d’intérêt national, afin de répondre positivement à la demande du Président de la République dont l’objectif premier est la réalisation d’une véritable concorde nationale que l’ensemble de la classe politique, la société civile, les bonnes volontés, bref les principaux acteurs doivent aider à matérialiser pour faire du vivre ensemble un thème central dans cette longue marche vers l’intégration nationale.

Le Mouvement Patriotique Pour l’Unité Nationale et la Cohésion Sociale (MPUNCS)