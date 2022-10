Le mouvement de la « Tunisie en avant » exprime son soutien au droit du peuple sahraoui à l’indépendance

Publié dans LSA le 02-10-2022, 13:38

Le secrétaire général (SG) du mouvement de la Tunisie en avant, Abid Briki, a exprimé le soutien de sa formation politique au peuple sahraoui et à son droit légitime à la liberté et à l’autodétermination, rapporte l’Agence de presse sahraouie (SPS).

Ce soutien a été exprimé lors d’une rencontre avec la conseillère à la présidence sahraouie chargée du monde arabe, Nana Labat Rachid.

M. Briki qui a évoqué avec la responsable sahraouie la position du mouvement en faveur du droit imprescriptible des Sahraouis à l’autodétermination, a affirmé suivre les développements de la cause sahraouie sur fonds de mutations régionales et internationale complexes.

De son côté, Mme Nana Labat Rachid a exprimé sa « profonde reconnaissance » au mouvement tunisien pour sa position de principe à l’égard de la cause sahraouie.

Août dernier, le Président sahraoui, secrétaire général du front Polisario, M. Brahim Ghali a pris part aux travaux de la 8e Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique (TICAD 8) tenue en Tunisie.

A son arrivée à l’aéroport international de Carthage, M. Brahim Ghali avait été accueilli par son homologue tunisien, Kaïs Saïed.

Dans un message adressé à son homologue tunisien Kaïs Saïed au terme des travaux de la Conférence TICAD 8, le président sahraoui a salué l’engagement de la Tunisie envers les principes et dispositions de l’acte constitutif de l’Union africaine (UA), louant sa position, neutre et limpide, vis-à-vis de la cause sahraouie en dépit des « tentatives manifestes visant à semer la zizanie ».

La Tunisie avait décidé de rappeler son ambassadeur à Rabat pour consultations suite à la réaction marocaine « inacceptable » concernant la participation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) à la TICAD 8, une mesure qui a également été prise en premier temps par le Maroc.

APS

Source: LSA