Le ministre secrétaire général du gouvernement visite les localités des Imraguens

Le ministre secrétaire général du gouvernement, M. Diallo Amadou Samba a visité vendredi après-midi le centre de vulgarisation environnementale de Chami relevant du parc national du Banc d’Arguin, le projet achevé de construction de logements à Chami au profit des employés du parc pour un montant de 18990011 MRU.

Il s’est rendu également dans les localités de Ten-Alloul, Arquiss, Test et a visité des campements touristiques et une station de dessalement des eaux.

Au niveau du centre, des explications sur sa mission et son rôle dans la vulgarisation de l’environnement ont été présentées au ministre qui a ensuite visité une exposition photos d’oiseaux rares.

Créé en 1976, le parc national du Banc d’Arguin (PNBA), un des plus grands parcs d’Afrique de l’Ouest, est une réserve naturelle mauritanienne couvrant un tiers du littoral. Il a une surface de 12 000 km2 partagés entre une partie maritime (l’océan Atlantique) et une partie continentale (le désert du Sahara).

Devenu patrimoine de l’Unesco en 1989, le parc joue un rôle capital pour le maintien de la biodiversité marine et la protection de l’écosystème du Golfe d’Arguin, pièce maîtresse du renouvellement des ressources halieutiques à l’échelle de la ZEE mauritanienne et, sans doute, plus largement à une échelle sous régionale.

Le ministre est accompagné par le chef du bureau d’organisation et méthode au secrétariat général du gouvernement et du directeur d’organisation de l’activité gouvernementale.

Chami, 25/06/2021