Le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement : 514 activités sont engagées.

Le ministre, secrétaire général du gouvernement, M. Moctar El-Housseyni Lam, a indiqué que les différents secteurs gouvernementaux ont engagé au cours du premier trimestre de l’année 2023, 514 activités, dont 308 sont en cours d’exécution, soit 60 % a déclaré le ministre. Il a également ajouté que 139 sont déjà achevées, soit 27 % du plan d’action du gouvernement.

Par ailleurs, le ministre a affirmé que le gouvernement a également mis en œuvre des plans sectoriels portant sur des questions spécifiques. Ainsi, sur la même période, 152 activités ont été lancées, dont 46 % en cours d’exécution.

Indiquant lors de son commentaire sur la communication relative à la mise en œuvre du plan d’action à la fin du premier trimestre de l’année 2023, que cette présentation vient assurer la mise en œuvre de tous les engagements de Son Excellence le président de la République et suivre de près le travail du gouvernement, afin de rapprocher l’administration des citoyens et d’obtenir des résultats bénéfiques pour la vie de la population.

Le ministre s’est référé aux recommandations reçues visant le suivi des projets réalisés par les ministères à différents niveaux, à travers lesquelles il a été décidé de mener un processus de suivi à trois niveaux. (Une réunion hebdomadaire pour chaque ministère, une réunion des comités ministériels selon les besoins, un suivi général à la fin de chaque trimestre lors du conseil des ministres.)

Répondant à une question de Rapideinfo relative à la visibilité du plan d’action, M. Moctar El-Housseyni Lam affirme qu’un manuel détaillant les 3 ans d’activités du programme Taahoudaty a été produit et diffusé et que le gouvernement continue à assurer la visibilité du plan d’action à travers les réunions, la communication et la préparation des documents et des outils pour assurer une meilleure visibilité.