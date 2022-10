Le ministre du Pétrole reçoit l’ambassadeur d’Égypte.

M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie, a reçu, mardi, à Nouakchott, l’ambassadeur d’Égypte en Mauritanie, SEM Khaled Youssef.

L’audience a porté sur les relations de coopération entre les deux pays frères ainsi que les moyens permettant de les renforcer davantage, en particulier dans les domaines de compétence du ministère.

L’audience s’est déroulée en présence de M. Ahmed Vall Mohameden, chargé de la communication.

Nouvel élan dans les relations bilatérales

Il y a un nouvel élan dans les relations bilatérales à travers les visites officielles de haut niveau qui ont suivi entre les deux pays, et la tenue de réunions de commissions techniques mixtes dans le but de développer les relations bilatérales et d’explorer de nouveaux horizons de coopération dans divers domaines.

Les visions des deux pays s’accordent également sur les développements sur les scènes arabes et africaines, au premier rang desquels figurent les développements en Libye, en Syrie, ainsi que la cause palestinienne ainsi que les efforts de lutte contre le terrorisme et de renforcement de la coopération dans la lutte contre les organisations terroristes et réseaux criminels organisés, que ce soit au niveau bilatéral ou dans le cadre du G5 Sahel.

Développement dans les relations économiques

Les relations économiques entre les deux pays connaissent un développement dans les domaines du commerce et de l’investissement, et ils continuent de travailler pour améliorer les échanges commerciaux et les flux d’investissement entre les deux pays, en fournissant un environnement juridique propice et en établissant des partenariats entre les acteurs du secteur commercial et d’investissement, que ce soit au niveau officiel ou dans le secteur privé dans les domaines tels que la pêche, le transport, l’agriculture, l’élevage, la médecine, les échanges et les matériaux de construction. Il existe en effet une coopération entre les hommes d’affaires des deux pays, qui a commencé à s’incarner dans le partenariat.

Accords et mémorandums de coopération dans divers domaines

Des accords et mémorandums de coopération conjointe dans les domaines culturels, maritime – logement, services publics et communautés urbaines – coopération dans le domaine des richesses animales – protocole d’accord entre le ministère égyptien de la santé et de la population et le ministère mauritanien de la santé pour la coopération dans le domaine de la santé et de la médecine – protocole de coopération bilatérale dans le domaine pétrolier et minier – La Fédération générale des chambres de commerce égyptiennes et la Chambre mauritanienne de commerce, d’industrie et d’agriculture possèdent un accord de coopération qui représente un cadre juridique pour ouvrir des perspectives d’investissements conjoints et d’échanges avancés.