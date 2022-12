Le ministre du Commerce lève le secret de la stratégie d’industrialisation.

Le ministre du Commerce a levé le secret de la réforme de la stratégie nationale d’industrialisation en 2030.

Cette réforme de la Stratégie nationale d’industrialisation 2030 a été annoncée lors de la réunion extraordinaire du gouvernement hier, lundi.

En effet, le Ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme a déposé une communication relative à ladite stratégie basée sur des réformes représentant les leviers de l’industrialisation.

La stratégie à long terme de l’industrialisation de la Mauritanie est de promouvoir une industrie nationale diversifiée, compétitive, durable, intégrée à l’économie nationale, respectueuse de l’environnement, créatrice d’opportunités d’emploi et réduisant les disparités interrégionales.

Le lancement de la stratégie permettra également d’examiner les axes les plus importants de la stratégie de croissance accélérée et les domaines cibles de la stratégie.