Le ministre du Commerce appelle à l’examen de l’état des marchés de Sebkha et El Mina

Le ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme, M. Lemrabott Ould Bennahi, accompagné du wali de Nouakchott Ouest, M. Mrabih Rabou Bounenna Abidine, et du wali de Nouakchott sud, M. Niang Djibril Hamady, a effectué, lundi matin, une visite de terrain sur le site de l’incendie qui a touché les marchés des moughataas de Sebkha et d’El-Mina.

Au cours de la visite, le ministre et la délégation qui l’accompagnait ont visité les sites d’incendie et ont été informés du volume de pertes et de dommages subis par les propriétaires des magasins incendiés. Le ministre s’est entretenu également avec un certain nombre de propriétaires de ces magasins qui se sont plaints de l’état chaotique des marchés suscités.

Le ministre s’est entretenu avec les hakems et les maires des deux moughataas de la nécessité d’organiser et de revoir la situation générale du marché, pour permettre aux autorités de sécurité d’exercer pleinement leurs fonctions, exhortant les responsables administratifs et municipaux à coopérer dans ce domaine.

A noter qu’un l’incendie s’est produit, jeudi soir dernier, aux marchés des moughataas de Sebkha et d’El-Mina, laissant d’importants dégâts matériels dans dix magasins du marché de Sebkha et neuf au marché d’El-Mina.