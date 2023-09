Le Ministre des Pêches s’entretient avec l’Ambassadeur, Chef de la Mission de l’Union Européenne.

Le Ministre des Pêches et de l’Économie maritime, M. Mokhtar Al-Houceinou Lam, s’est entretenu, vendredi matin, dans son bureau à Nouakchott, avec l’ambassadeur et chef de la délégation de l’Union européenne accréditée en Mauritanie, SEM Jones Aguilim.

Les discussions ont porté sur les relations de coopération entre la Mauritanie et l’Union européenne et les moyens de les renforcer et de les développer, notamment dans le domaine de la pêche et de l’économie maritime.

L’entretien a porté sur le protocole d’accord de pêche entre la Mauritanie et l’Union européenne, en cours de révision ces jours-ci, car ce protocole prévoit la tenue d’une réunion d’évaluation entre les deux parties deux ans après sa signature.

La réunion s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, M. Mohamed El-Moustapha, dit Idoumou Ould Abdy Ould Jied, des directeurs de la programmation, de la coopération et de la valorisation des richesses, du directeur du marché aux poissons et du chef de l’équipe mauritanienne dans les négociations avec l’Union européenne.

AMI